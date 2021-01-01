Intel Pentium Gold G6600 против Gold G6400
Что лучше: Intel Pentium Gold G6600 на 4.2 ГГц или Gold G6400 на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2616
2500
Passmark CPU (многоядерный)
4419
4199
Geekbench 5 (одноядерный)
1093
1021
Geekbench 5 (многоядерный)
2339
2203
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|84 долларов
|64 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|G6600
|G6400
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics 610
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|4.2 ГГц
|4.0 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|42x
|40x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|58 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 610
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|3
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold G6600
|Сайт Intel Pentium Gold G6400
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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