Что лучше: Intel Pentium Gold G6600 на 4.2 ГГц или Gold G6400 на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.