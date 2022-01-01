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Intel Pentium Gold G7400 против Celeron G5905

Intel Pentium Gold G7400
VS
Intel Celeron G5905
Intel Pentium Gold G7400
Intel Celeron G5905

Что лучше: Intel Pentium Gold G7400 на 3.7 ГГц или Celeron G5905 на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G5905 and G7400
Причины выбрать Intel Pentium Gold G7400
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1402 и 927 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 21% ниже чем у Celeron G5905 пиковое энергопотребление – 46 vs 58 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G7400 и Celeron G5905

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 19 июля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Comet Lake
Номер модели G7400 G5905
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 710 UHD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 3.7 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 35x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 46 Вт 58 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 710 Intel UHD Graphics 610
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1350 МГц 1050 МГц
Шейдерные блоки 128 96
TMUs 8 12
ROPs 8 2
Вычислительные блоки 16 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Gold G7400
0.36 терафлопс
Celeron G5905
0.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G7400 Сайт Intel Celeron G5905
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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