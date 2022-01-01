Что лучше: Intel Pentium Gold G7400 на 3.7 ГГц или Celeron G5905 на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.