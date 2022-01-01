Intel Pentium Gold G7400 против Celeron G6900
Что лучше: Intel Pentium Gold G7400 на 3.7 ГГц или Celeron G6900 на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold G7400
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1386
1280
Cinebench R23 (многоядерный)
Pentium Gold G7400 +54%
3787
2462
Passmark CPU (одноядерный)
2566
Passmark CPU (многоядерный)
3422
Geekbench 5 (одноядерный)
1370
1297
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Gold G7400 +16%
2943
2540
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Alder Lake
|Номер модели
|G7400
|G6900
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 710
|UHD Graphics 710
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|3.7 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|46 Вт
|46 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 710
|Intel UHD Graphics 710
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1350 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|128
|TMUs
|8
|8
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|16
|16
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold G7400
|Сайт Intel Celeron G6900
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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