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Intel Pentium Gold G7400 против Core i3 12100

Intel Pentium Gold G7400
VS
Intel Core i3 12100
Intel Pentium Gold G7400
Intel Core i3 12100

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold G7400 на 3.7 ГГц или Core i3 12100 с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12100 and G7400
Причины выбрать Intel Pentium Gold G7400
  • На 23% ниже чем у Core i3 12100 пиковое энергопотребление – 46 vs 60 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 12100
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1706 и 1382 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G7400 и Core i3 12100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-S
Номер модели G7400 i3-12100
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 710 UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.7 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 46 Вт 60 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 710 Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1350 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 128 192
TMUs 8 48
ROPs 8 24
Вычислительные блоки 16 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Gold G7400
0.36 терафлопс
Core i3 12100
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G7400 Сайт Intel Core i3 12100
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Intel Pentium Gold G7400 или AMD Ryzen 3 3200G
2. Intel Pentium Gold G7400 или Gold G6400
3. Intel Core i3 12100 или AMD Ryzen 5 3600
4. Intel Core i3 12100 или AMD Ryzen 5 5600G
5. Intel Core i3 12100 или i5 12400F
6. Intel Core i3 12100 или i5 10400
7. Intel Core i3 12100 или i3 12100F

Комментарии

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