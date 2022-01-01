Главная > Сравнения CPU > Pentium Gold G7400 vs Pentium Gold G6400

Intel Pentium Gold G7400 против Gold G6400

Intel Pentium Gold G7400
VS
Intel Pentium Gold G6400
Intel Pentium Gold G7400
Intel Pentium Gold G6400

Что лучше: Intel Pentium Gold G7400 на 3.7 ГГц или Gold G6400 на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G6400 and G7400
Причины выбрать Intel Pentium Gold G7400
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 21% ниже чем у Pentium Gold G6400 пиковое энергопотребление – 46 vs 58 Ватт
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1382 и 1029 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G7400 и Gold G6400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 1 мая 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Comet Lake
Номер модели G7400 G6400
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 710 UHD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 3.7 ГГц 4.0 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 40x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 46 Вт 58 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 710 Intel UHD Graphics 610
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1350 МГц 1050 МГц
Шейдерные блоки 128 -
TMUs 8 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 16 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Pentium Gold G7400
0.36 терафлопс
Pentium Gold G6400
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G7400 Сайт Intel Pentium Gold G6400
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Ryzen 3 3200G и Pentium Gold G7400
2. Core i3 10100 и Pentium Gold G7400
3. Core i3 12100 и Pentium Gold G7400
4. Celeron G6900 и Pentium Gold G7400
5. Core i3 10100F и Pentium Gold G6400

Комментарии

А что выберете вы: Intel Pentium Gold G6400 или Gold G7400?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры