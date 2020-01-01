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Intel Pentium N3700 против Celeron N3060

Intel Pentium N3700
Intel Pentium N3700
VS
Intel Celeron N3060
Intel Celeron N3060

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium N3700 на 1.6 ГГц или Celeron N3060 с 2-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N3060 and N3700
Причины выбрать Intel Pentium N3700
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Celeron N3060
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium N3700 и Celeron N3060

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 марта 2015 10 января 2016
Цена в момент релиза 161 долларов 107 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Braswell Braswell
Номер модели N3700 N3060
Сокет BGA-1170 BGA-1170
Интегрированная графика ntel HD Graphics Intel HD Graphics 400

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 2
Частота 1.6 ГГц 1.6 ГГц
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 6 Вт
Критическая температура 90°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1600 DDR3L-1600
Макс. размер 8 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 25.6 ГБ/c 25.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium N3700 Сайт Intel Celeron N3060
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 4 4

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Комментарии

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