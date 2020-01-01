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Intel Pentium N3700 против Celeron N3350

Intel Pentium N3700
Intel Pentium N3700
VS
Intel Celeron N3350
Intel Celeron N3350

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium N3700 на 1.6 ГГц или Celeron N3350 с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N3350 and N3700
Причины выбрать Intel Pentium N3700
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Celeron N3350
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Более чем на 15 °C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium N3700 +17%
1308
Celeron N3350
1119
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium N3700 и Celeron N3350

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 марта 2015 30 августа 2016
Цена в момент релиза 161 долларов 107 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Braswell Apollo Lake
Номер модели N3700 N3350
Сокет BGA-1170 BGA-1296
Интегрированная графика ntel HD Graphics Intel HD Graphics 500

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 2
Частота 1.6 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 2.4 ГГц
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 6 Вт
Критическая температура 90°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1600 DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 25.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium N3700 Сайт Intel Celeron N3350
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 4 6

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Комментарии

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