Intel Pentium N3700 против Celeron N4500
Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium N3700 на 1.6 ГГц или Celeron N4500 с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium N3700
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Celeron N4500
- Появился на 5 лет и 11 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2933
- В 2.7 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 608 и 227 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Более чем на 15° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
455
Cinebench R23 (многоядерный)
713
Passmark CPU (одноядерный)
653
Celeron N4500 +94%
1270
Passmark CPU (многоядерный)
1332
Celeron N4500 +42%
1889
Geekbench 5 (одноядерный)
227
Celeron N4500 +168%
609
Geekbench 5 (многоядерный)
789
Celeron N4500 +42%
1117
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 марта 2015
|11 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Braswell
|Jasper Lake
|Номер модели
|N3700
|N4500
|Сокет
|BGA-1170
|BGA-1338
|Интегрированная графика
|HD Graphics
|UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|1.6 ГГц
|1.1 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|11x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|384КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|90°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Частота GPU
|-
|350 МГц
|Boost частота GPU
|700 МГц
|750 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|256
|TMUs
|-
|16
|ROPs
|-
|8
|Вычислительные блоки
|-
|16
|TGP
|-
|6 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1600
|DDR4-2933
|Макс. размер
|8 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|25.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium N3700
|Сайт Intel Celeron N4500
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|4
|8
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