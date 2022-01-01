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Intel Pentium N3700 против Celeron N4500

Intel Pentium N3700
VS
Intel Celeron N4500
Intel Pentium N3700
Intel Celeron N4500

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium N3700 на 1.6 ГГц или Celeron N4500 с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4500 and N3700
Причины выбрать Intel Pentium N3700
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Celeron N4500
  • Появился на 5 лет и 11 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2933
  • В 2.7 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 608 и 227 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Более чем на 15° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium N3700
1332
Celeron N4500 +42%
1889
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium N3700 и Celeron N4500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 марта 2015 11 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Braswell Jasper Lake
Номер модели N3700 N4500
Сокет BGA-1170 BGA-1338
Интегрированная графика HD Graphics UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 2
Частота 1.6 ГГц 1.1 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 11x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 384КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 6 Вт
Критическая температура 90°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU 700 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 16
TGP - 6 Вт
iGPU FLOPS
Pentium N3700
н/д
Celeron N4500
0.24 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1600 DDR4-2933
Макс. размер 8 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 25.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium N3700 Сайт Intel Celeron N4500
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 4 8

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Комментарии

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