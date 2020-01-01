Intel Pentium N3700 против Gold 4417U
Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium N3700 на 1.6 ГГц или Gold 4417U с 2-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium N3700
- На 60% ниже чем у Pentium Gold 4417U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Pentium Gold 4417U
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2133
- Появился на 3 года и 10 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- На 8.5 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
646
Pentium Gold 4417U +105%
1326
Passmark CPU (многоядерный)
1308
Pentium Gold 4417U +73%
2262
Geekbench 5 (одноядерный)
225
Pentium Gold 4417U +128%
514
Geekbench 5 (многоядерный)
749
Pentium Gold 4417U +59%
1190
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 марта 2015
|1 января 2019
|Цена в момент релиза
|161 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Braswell
|Kaby Lake R
|Номер модели
|N3700
|4417U
|Сокет
|BGA-1170
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|ntel HD Graphics
|Intel HD Graphics 610
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.6 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|90°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1600
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|Макс. размер
|8 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|25.6 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium N3700
|Сайт Intel Pentium Gold 4417U
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|4
|12
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2
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