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Intel Pentium N3710 против AMD Ryzen 3 2200U

Intel Pentium N3710
Intel Pentium N3710
VS
AMD Ryzen 3 2200U
AMD Ryzen 3 2200U

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium N3710 на 1.6 ГГц или AMD Ryzen 3 2200U с 2-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2200U and N3710
Причины выбрать Intel Pentium N3710
  • На 57% ниже чем у Ryzen 3 2200U пиковое энергопотребление – 6.5 vs 15 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 3 2200U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • На 10.16 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium N3710
711
Ryzen 3 2200U +131%
1644
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium N3710
1388
Ryzen 3 2200U +159%
3596
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium N3710 и AMD Ryzen 3 2200U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 10 января 2016 8 января 2018
Цена в момент релиза 161 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Braswell Zen
Номер модели N3710 -
Сокет BGA-1170 FP5
Интегрированная графика HD Graphics 405 Radeon Vega 3

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 1.6 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 25x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6.5 Вт 15 Вт
Критическая температура 90°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1600 DDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 25.6 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium N3710 Сайт AMD Ryzen 3 2200U
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 4 12

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Комментарии

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