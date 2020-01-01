Intel Pentium N3710 против AMD Ryzen 3 2200U
Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium N3710 на 1.6 ГГц или AMD Ryzen 3 2200U с 2-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium N3710
- На 57% ниже чем у Ryzen 3 2200U пиковое энергопотребление – 6.5 vs 15 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 3 2200U
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- На 10.16 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 3 2200U +156%
187
Cinebench R20 (многоядерный)
236
Ryzen 3 2200U +130%
543
Passmark CPU (одноядерный)
711
Ryzen 3 2200U +131%
1644
Passmark CPU (многоядерный)
1388
Ryzen 3 2200U +159%
3596
Geekbench 5 (одноядерный)
225
Ryzen 3 2200U +158%
581
Geekbench 5 (многоядерный)
730
Ryzen 3 2200U +70%
1240
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|10 января 2016
|8 января 2018
|Цена в момент релиза
|161 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Braswell
|Zen
|Номер модели
|N3710
|-
|Сокет
|BGA-1170
|FP5
|Интегрированная графика
|HD Graphics 405
|Radeon Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.6 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|25x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6.5 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|90°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1600
|DDR4-2400
|Макс. размер
|8 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|25.6 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium N3710
|Сайт AMD Ryzen 3 2200U
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|4
|12
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