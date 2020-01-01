Intel Pentium N3710 против Celeron J4005
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Pentium N3710 на 1.6 ГГц или десктопный Celeron J4005 с 2-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium N3710
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 35% ниже чем у Celeron J4005 пиковое энергопотребление – 6.5 vs 10 Ватт
Причины выбрать Intel Celeron J4005
- Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
- На 10.16 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более чем на 15 °C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
236
Passmark CPU (одноядерный)
711
Celeron J4005 +63%
1159
Passmark CPU (многоядерный)
1388
Celeron J4005 +18%
1644
Geekbench 5 (одноядерный)
225
Celeron J4005 +82%
410
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium N3710 +13%
730
646
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|10 января 2016
|11 декабря 2017
|Цена в момент релиза
|161 долларов
|107 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Braswell
|Gemini Lake
|Номер модели
|N3710
|J4005
|Сокет
|BGA-1170
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|HD Graphics 405
|Intel UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|1.6 ГГц
|2 ГГц
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|4МБ (на ядро)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6.5 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|90°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1600
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|8 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|25.6 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium N3710
|Сайт Intel Celeron J4005
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|4
|6
|Набор инструкций
|-
|SSE4.2
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