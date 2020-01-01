Intel Pentium N3710 против Core i3 5005U
Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium N3710 на 1.6 ГГц или Core i3 5005U с 2-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium N3710
- На 57% ниже чем у Core i3 5005U пиковое энергопотребление – 6.5 vs 15 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Появился на 1 год позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i3 5005U
- Поддерживает до 16 ГБ DDR3L-1600
- Более чем на 15 °C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
236
Passmark CPU (одноядерный)
711
Core i3 5005U +63%
1162
Passmark CPU (многоядерный)
1388
Core i3 5005U +46%
2025
Geekbench 5 (одноядерный)
225
Core i3 5005U +113%
479
Geekbench 5 (многоядерный)
730
Core i3 5005U +43%
1047
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|10 января 2016
|5 января 2015
|Цена в момент релиза
|161 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Braswell
|Broadwell
|Номер модели
|N3710
|i3-5005U
|Сокет
|BGA-1170
|BGA-1168
|Интегрированная графика
|HD Graphics 405
|Intel HD Graphics 5500
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.6 ГГц
|2 ГГц
|Множитель
|-
|20x
|Скорость шины
|-
|5 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6.5 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|90°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1600
|DDR3L-1600, LPDDR3-1600
|Макс. размер
|8 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|25.6 ГБ/c
|25.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium N3710
|Сайт Intel Core i3 5005U
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|4
|12
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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