Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium N3710 на 1.6 ГГц или Core i3 6006U с 2-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.