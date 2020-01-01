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Intel Pentium N3710 против Core i3 7020U

Intel Pentium N3710
Intel Pentium N3710
VS
Intel Core i3 7020U
Intel Core i3 7020U

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium N3710 на 1.6 ГГц или Core i3 7020U с 2-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7020U and N3710
Причины выбрать Intel Pentium N3710
  • На 57% ниже чем у Core i3 7020U пиковое энергопотребление – 6.5 vs 15 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i3 7020U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2133
  • Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • На 8.5 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium N3710
1388
Core i3 7020U +84%
2548
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium N3710 и Core i3 7020U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 10 января 2016 1 апреля 2018
Цена в момент релиза 161 долларов 281 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Braswell Kaby Lake
Номер модели N3710 i3-7020U
Сокет BGA-1170 BGA-1356
Интегрированная графика HD Graphics 405 Intel HD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 1.6 ГГц 2.3 ГГц
Множитель - 23x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6.5 Вт 15 Вт
Критическая температура 90°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1600 DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
Макс. размер 8 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 25.6 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium N3710 Сайт Intel Core i3 7020U
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 4 12
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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