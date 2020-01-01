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Intel Pentium N4200 против AMD Ryzen 3 3200U

Intel Pentium N4200
Intel Pentium N4200
VS
AMD Ryzen 3 3200U
AMD Ryzen 3 3200U

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium N4200 на 1.1 ГГц или AMD Ryzen 3 3200U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200U and N4200
Причины выбрать Intel Pentium N4200
  • На 60% ниже чем у Ryzen 3 3200U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 2.64 ГБ/c (7%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium N4200
844
Ryzen 3 3200U +121%
1865
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium N4200
2090
Ryzen 3 3200U +95%
4085
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium N4200
1026
Ryzen 3 3200U +48%
1520

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium N4200 и AMD Ryzen 3 3200U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 30 августа 2016 6 января 2019
Цена в момент релиза 161 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Apollo Lake Zen+
Номер модели N4200 -
Сокет BGA-1296 FP5
Интегрированная графика Intel HD Graphics 505 Radeon Vega 3

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 26x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.5 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400 DDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 38.4 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium N4200 Сайт AMD Ryzen 3 3200U
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 6 12

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Комментарии

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