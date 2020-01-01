Intel Pentium N4200 против Celeron 3867U
Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium N4200 на 1.1 ГГц или Celeron 3867U с 2-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium N4200
- На 60% ниже чем у Celeron 3867U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 4.3 ГБ/c (13%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Celeron 3867U
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2133
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
111
н/д
Cinebench R20 (многоядерный)
Pentium N4200 +133%
371
159
Passmark CPU (одноядерный)
844
Celeron 3867U +29%
1092
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium N4200 +45%
2090
1446
Geekbench 5 (одноядерный)
305
Celeron 3867U +40%
426
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium N4200 +26%
1026
814
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 августа 2016
|1 января 2019
|Цена в момент релиза
|161 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Apollo Lake
|Kaby Lake R
|Номер модели
|N4200
|3867U
|Сокет
|BGA-1296
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 505
|Intel HD Graphics 610
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|1.1 ГГц
|1.8 ГГц
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|Макс. размер
|8 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|38.4 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium N4200
|Сайт Intel Celeron 3867U
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|12
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2
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