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Intel Pentium N4200 против Celeron J3455E

Intel Pentium N4200
VS
Intel Celeron J3455E
Intel Pentium N4200
Intel Celeron J3455E

Что лучше: ноутбучный Intel Pentium N4200 на 1.1 ГГц или десктопный Celeron J3455E на 1.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между J3455E and N4200
Причины выбрать Intel Pentium N4200
  • На 40% ниже чем у Celeron J3455E пиковое энергопотребление – 6 vs 10 Ватт
Причины выбрать Intel Celeron J3455E
  • Появился на 2 года и 11 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium N4200
1021
Celeron J3455E +11%
1132

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium N4200 и Celeron J3455E

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 августа 2016 22 июля 2019
Цена в момент релиза 161 долларов -
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Apollo Lake Apollo Lake
Номер модели N4200 J3455E
Сокет BGA-1296 BGA-1296
Интегрированная графика HD Graphics 505 HD Graphics 500

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 1.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 2.3 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 15x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 10 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 505 Intel HD Graphics 500
Частота GPU 250 МГц -
Boost частота GPU 800 МГц -
Шейдерные блоки 144 -
TMUs 18 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 18 -
TGP 10 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 30 Гц -
iGPU FLOPS
Pentium N4200
0.23 терафлопс
Celeron J3455E
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400 DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 38.4 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium N4200 Сайт Intel Celeron J3455E
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 6 6

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Комментарии

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