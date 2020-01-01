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Intel Pentium N4200 против Celeron J4005

Intel Pentium N4200
Intel Pentium N4200
VS
Intel Celeron J4005
Intel Celeron J4005

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Pentium N4200 на 1.1 ГГц или десктопный Celeron J4005 с 2-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между J4005 and N4200
Причины выбрать Intel Pentium N4200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 40% ниже чем у Celeron J4005 пиковое энергопотребление – 6 vs 10 Ватт
  • На 2.64 ГБ/c (7%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Celeron J4005
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium N4200 +27%
2090
Celeron J4005
1644
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium N4200 и Celeron J4005

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 августа 2016 11 декабря 2017
Цена в момент релиза 161 долларов 107 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Apollo Lake Gemini Lake
Номер модели N4200 J4005
Сокет BGA-1296 BGA-1090
Интегрированная графика Intel HD Graphics 505 Intel UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 2
Частота 1.1 ГГц 2 ГГц
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 4МБ (на ядро)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 10 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 38.4 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium N4200 Сайт Intel Celeron J4005
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 6 6
Набор инструкций - SSE4.2

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Комментарии

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