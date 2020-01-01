Главная > Сравнения CPU > Pentium N4200 vs Celeron N4020

Intel Pentium N4200 против Celeron N4020

Intel Pentium N4200
Intel Pentium N4200
VS
Intel Celeron N4020
Intel Celeron N4020

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium N4200 на 1.1 ГГц или Celeron N4020 с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4020 and N4200
Причины выбрать Intel Pentium N4200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Celeron N4020
  • Появился на 3 года и 2 месяца позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium N4200 +23%
2090
Celeron N4020
1700
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium N4200 и Celeron N4020

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 августа 2016 4 ноября 2019
Цена в момент релиза 161 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Apollo Lake Gemini Lake Refresh
Номер модели N4200 N4020
Сокет BGA-1296 BGA-1090
Интегрированная графика Intel HD Graphics 505 Intel UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 2
Частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 38.4 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium N4200 Сайт Intel Celeron N4020
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 6 6
Набор инструкций - SSE4.2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Celeron N4020 или Pentium N4200?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях