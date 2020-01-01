Что лучше: Intel Pentium N4200 на 1.1 ГГц или Celeron N4120 на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.