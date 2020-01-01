Intel Pentium N4200 против Core i3 1005G1
Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium N4200 на 1.1 ГГц или Core i3 1005G1 с 2-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium N4200
- На 60% ниже чем у Core i3 1005G1 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Появился на 2 года и 11 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
111
Core i3 1005G1 +262%
402
Cinebench R20 (многоядерный)
371
Core i3 1005G1 +150%
929
Passmark CPU (одноядерный)
844
Core i3 1005G1 +171%
2291
Passmark CPU (многоядерный)
2090
Core i3 1005G1 +152%
5257
Geekbench 5 (одноядерный)
305
Core i3 1005G1 +210%
947
Geekbench 5 (многоядерный)
1026
Core i3 1005G1 +86%
1910
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 августа 2016
|1 августа 2019
|Цена в момент релиза
|161 долларов
|281 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Apollo Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|N4200
|i3-1005G1
|Сокет
|BGA-1296
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 505
|Intel UHD Graphics G1
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.4 ГГц
|Множитель
|-
|12x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|8 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|38.4 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium N4200
|Сайт Intel Core i3 1005G1
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|-
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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