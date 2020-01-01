Intel Pentium N4200 против Core i5 5200U
Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium N4200 на 1.1 ГГц или Core i5 5200U с 2-ядрами на 2.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium N4200
- На 60% ниже чем у Core i5 5200U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 12.8 ГБ/c (50%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i5 5200U
- Поддерживает до 16 ГБ DDR3L-1600
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
111
Core i5 5200U +121%
245
Cinebench R20 (многоядерный)
371
Core i5 5200U +56%
577
Passmark CPU (одноядерный)
844
Core i5 5200U +77%
1496
Passmark CPU (многоядерный)
2090
Core i5 5200U +17%
2451
Geekbench 5 (одноядерный)
305
Core i5 5200U +102%
616
Geekbench 5 (многоядерный)
1026
Core i5 5200U +20%
1232
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 августа 2016
|5 января 2015
|Цена в момент релиза
|161 долларов
|299 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Apollo Lake
|Broadwell
|Номер модели
|N4200
|i5-5200U
|Сокет
|BGA-1296
|BGA-1168
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 505
|Intel HD Graphics 5500
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|2.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|2.7 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|22x
|Скорость шины
|-
|5 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
|DDR3L-1600, LPDDR3-1600
|Макс. размер
|8 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|38.4 ГБ/c
|25.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium N4200
|Сайт Intel Core i5 5200U
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|12
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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