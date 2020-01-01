Intel Pentium N4200 против Core i5 8250U
Что лучше: Intel Pentium N4200 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Core i5 8250U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium N4200
- На 60% ниже чем у Core i5 8250U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Появился на 1 год позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
111
Core i5 8250U +213%
347
Cinebench R20 (многоядерный)
371
Core i5 8250U +224%
1202
Passmark CPU (одноядерный)
844
Core i5 8250U +131%
1949
Passmark CPU (многоядерный)
2090
Core i5 8250U +188%
6014
Geekbench 5 (одноядерный)
305
Core i5 8250U +167%
815
Geekbench 5 (многоядерный)
1026
Core i5 8250U +152%
2583
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 августа 2016
|21 августа 2017
|Цена в момент релиза
|161 долларов
|297 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Apollo Lake
|Kaby Lake R
|Номер модели
|N4200
|i5-8250U
|Сокет
|BGA-1296
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 505
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|1.1 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|16x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|8 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|38.4 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium N4200
|Сайт Intel Core i5 8250U
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|12
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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