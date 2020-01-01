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Intel Pentium N4200 против Pentium N3700

Intel Pentium N4200
Intel Pentium N4200
VS
Intel Pentium N3700
Intel Pentium N3700

Что лучше: Intel Pentium N4200 на 1.1 ГГц или Pentium N3700 на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N3700 and N4200
Причины выбрать Intel Pentium N4200
  • На 12.8 ГБ/c (50%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Более чем на 15 °C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium N4200 +60%
2090
Pentium N3700
1308
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium N4200 и Pentium N3700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 августа 2016 30 марта 2015
Цена в момент релиза 161 долларов 161 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Apollo Lake Braswell
Номер модели N4200 N3700
Сокет BGA-1296 BGA-1170
Интегрированная графика Intel HD Graphics 505 ntel HD Graphics

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 1.6 ГГц
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400 DDR3L-1600
Макс. размер 8 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 38.4 ГБ/c 25.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium N4200 Сайт Intel Pentium N3700
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 6 4

Опрос

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Комментарии

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