Intel Pentium N4200 против Pentium N3710
Что лучше: Intel Pentium N4200 на 1.1 ГГц или Pentium N3710 на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium N4200
- На 12.8 ГБ/c (50%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Более чем на 15 °C выше максимальная рабочая температура
- На 8% ниже чем у Pentium N3710 пиковое энергопотребление – 6 vs 6.5 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Pentium N4200 +52%
111
Cinebench R20 (многоядерный)
Pentium N4200 +57%
371
236
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium N4200 +19%
844
711
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium N4200 +51%
2090
1388
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium N4200 +36%
305
225
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium N4200 +41%
1026
730
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 августа 2016
|10 января 2016
|Цена в момент релиза
|161 долларов
|161 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Apollo Lake
|Braswell
|Номер модели
|N4200
|N3710
|Сокет
|BGA-1296
|BGA-1170
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 505
|HD Graphics 405
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|1.6 ГГц
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|2МБ (на ядро)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|6.5 Вт
|Критическая температура
|105°C
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
|DDR3L-1600
|Макс. размер
|8 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|38.4 ГБ/c
|25.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium N4200
|Сайт Intel Pentium N3710
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|4
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