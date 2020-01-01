Intel Pentium Silver J5040 против Celeron J3455E
Что лучше: Intel Pentium Silver J5040 на 2 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Celeron J3455E на 1.5 ГГц (c Turbo Boost до 2.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Silver J5040 +70%
1443
848
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Silver J5040 +51%
3647
2415
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Silver J5040 +17%
336
286
Geekbench 5 (многоядерный)
1022
968
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 ноября 2019
|22 июля 2019
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Gemini Lake Refresh
|Apollo Lake
|Номер модели
|J5040
|J3455E
|Сокет
|BGA-1090
|BGA-1296
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 605
|Intel HD Graphics 500
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2 ГГц
|1.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|2.3 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|15x
|Кэш 1-го уровня
|-
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|2МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|8 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver J5040
|Сайт Intel Celeron J3455E
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|6
|Набор инструкций
|SSE4.2
|-
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