Intel Pentium Silver J5040 против Celeron J4025
Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver J5040 на 2 ГГц или Celeron J4025 с 2-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver J5040
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
1443
1320
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Silver J5040 +90%
3647
1919
Geekbench 5 (одноядерный)
Celeron J4025 +44%
485
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Silver J5040 +10%
1022
930
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 ноября 2019
|4 ноября 2019
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Gemini Lake Refresh
|Gemini Lake Refresh
|Номер модели
|J5040
|J4025
|Сокет
|BGA-1090
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 605
|Intel UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|2 ГГц
|2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|2.9 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|29x
|Кэш 1-го уровня
|-
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|4МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|8 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver J5040
|Сайт Intel Celeron J4025
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|6
|Набор инструкций
|SSE4.2
|SSE4.2
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