Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver J5040 на 2 ГГц или Celeron J4025 с 2-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.