Что лучше: Intel Pentium Silver J5040 на 2 ГГц или Celeron J4125 на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.