Intel Pentium Silver J5040 против Celeron N5100
Что лучше: десктопный Intel Pentium Silver J5040 на 2.0 ГГц или ноутбучный Celeron N5100 на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron N5100
- Поддерживает до 16 ГБ DDR4-2666
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- На 40% ниже чем у Pentium Silver J5040 пиковое энергопотребление – 6 vs 10 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 610 и 509 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Celeron N5100 +17%
694
Cinebench R23 (многоядерный)
Pentium Silver J5040 +10%
1985
1803
Passmark CPU (одноядерный)
1425
1391
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Silver J5040 +11%
3545
3190
Geekbench 5 (одноядерный)
Celeron N5100 +20%
611
Geekbench 5 (многоядерный)
1678
1668
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 ноября 2019
|11 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Gemini Lake Refresh
|Jasper Lake
|Номер модели
|J5040
|N5100
|Сокет
|BGA-1090
|BGA-1338
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 605
|UHD Graphics 24 EUs
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.0 ГГц
|1.1 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|11x
|Кэш 2-го уровня
|-
|384КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 605
|Intel UHD Graphics 24 EUs
|Boost частота GPU
|800 МГц
|800 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|256
|TMUs
|-
|16
|ROPs
|-
|8
|Вычислительные блоки
|-
|24
|TGP
|-
|10 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR4-2666, LPDDR4x-2933
|Макс. размер
|8 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver J5040
|Сайт Intel Celeron N5100
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|8
|Расширенные инструкции
|SSE4.2
|-
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