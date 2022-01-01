Что лучше: десктопный Intel Pentium Silver J5040 на 2.0 ГГц или ноутбучный Celeron N5100 на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.