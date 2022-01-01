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Intel Pentium Silver J5040 против Core i3 1005G1

Intel Pentium Silver J5040
VS
Intel Core i3 1005G1
Intel Pentium Silver J5040
Intel Core i3 1005G1

Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Pentium Silver J5040 на 2.0 ГГц или ноутбучный Core i3 1005G1 с 2-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1005G1 and J5040
Причины выбрать Intel Pentium Silver J5040
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 33% ниже чем у Core i3 1005G1 пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1028 и 509 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver J5040 и Core i3 1005G1

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 ноября 2019 1 августа 2019
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Gemini Lake Refresh Ice Lake
Номер модели J5040 i3-1005G1
Сокет BGA-1090 BGA-1526
Интегрированная графика UHD Graphics 605 UHD Graphics G1

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.0 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.4 ГГц
Множитель - 12x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 605 Intel UHD Graphics G1
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 800 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 32
ROPs - 4
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 5120x3200 - 60 Гц

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 8 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver J5040 Сайт Intel Core i3 1005G1
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 6 -
Расширенные инструкции SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Конкуренты

1. Pentium Silver J5040 или Pentium Gold G5400
2. Core i3 1005G1 или Core i7 1165G7
3. Core i3 1005G1 или Core i3 1115G4
4. Core i3 1005G1 или Pentium Gold 7505
5. Core i3 1005G1 или Celeron N4020
6. Core i3 1005G1 или Pentium Silver N5030

Комментарии

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