Intel Pentium Silver J5040 против Core i3 5005U
Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Pentium Silver J5040 на 2 ГГц или ноутбучный Core i3 5005U с 2-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver J5040
- Появился на 4 года и 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 33% ниже чем у Core i3 5005U пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i3 5005U
- Поддерживает до 16 ГБ DDR3L-1600
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Silver J5040 +24%
1443
1162
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Silver J5040 +80%
3647
2025
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 5005U +43%
479
Geekbench 5 (многоядерный)
1022
Core i3 5005U +2%
1047
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 ноября 2019
|5 января 2015
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Gemini Lake Refresh
|Broadwell
|Номер модели
|J5040
|i3-5005U
|Сокет
|BGA-1090
|BGA-1168
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 605
|Intel HD Graphics 5500
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2 ГГц
|2 ГГц
|Множитель
|-
|20x
|Скорость шины
|-
|5 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR3L-1600, LPDDR3-1600
|Макс. размер
|8 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|25.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver J5040
|Сайт Intel Core i3 5005U
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|12
|Набор инструкций
|SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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