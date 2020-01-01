Intel Pentium Silver J5040 против Gold G5400
Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver J5040 на 2 ГГц или Gold G5400 с 2-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver J5040
- На 83% ниже чем у Pentium Gold G5400 пиковое энергопотребление – 10 vs 58 Ватт
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Pentium Gold G5400
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
1443
Pentium Gold G5400 +55%
2231
Passmark CPU (многоядерный)
3647
3642
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold G5400 +182%
947
Geekbench 5 (многоядерный)
1022
Pentium Gold G5400 +97%
2013
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 ноября 2019
|3 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|-
|64 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Gemini Lake Refresh
|Coffee Lake
|Номер модели
|J5040
|G5400
|Сокет
|BGA-1090
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 605
|Intel UHD Graphics 610
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|37x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10 Вт
|58 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR4-2400
|Макс. размер
|8 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver J5040
|Сайт Intel Pentium Gold G5400
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|16
|Набор инструкций
|SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2
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