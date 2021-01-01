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Intel Pentium Silver N5000 против Celeron J3455E

Intel Pentium Silver N5000
VS
Intel Celeron J3455E
Intel Pentium Silver N5000
Intel Celeron J3455E

Что лучше: ноутбучный Intel Pentium Silver N5000 на 1.1 ГГц или десктопный Celeron J3455E на 1.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между J3455E and N5000
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5000
  • На 40% ниже чем у Celeron J3455E пиковое энергопотребление – 6 vs 10 Ватт
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 441 и 326 баллов
Причины выбрать Intel Celeron J3455E
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N5000 и Celeron J3455E

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 декабря 2017 22 июля 2019
Цена в момент релиза 161 долларов -
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Gemini Lake Apollo Lake
Номер модели N5000 J3455E
Сокет BGA-1090 BGA-1296
Интегрированная графика UHD Graphics 605 HD Graphics 500

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 1.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 2.3 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 15x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 4МБ (на ядро) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 10 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 605 Intel HD Graphics 500
Частота GPU 200 МГц -
Boost частота GPU 800 МГц -
Шейдерные блоки 144 -
TMUs 18 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 18 -
TGP 5 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 30 Гц -
iGPU FLOPS
Pentium Silver N5000
0.23 терафлопс
Celeron J3455E
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N5000 Сайт Intel Celeron J3455E
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 6 6
Набор инструкций SSE4.2 -

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Конкуренты

1. Intel Pentium Silver N5000 или AMD Ryzen 3 3200U
2. Intel Pentium Silver N5000 или Intel Core i3 7020U
3. Intel Pentium Silver N5000 или Intel Core i3 1005G1
4. Intel Pentium Silver N5000 или Intel Core i3 5005U
5. Intel Pentium Silver N5000 или Intel Pentium Gold 4417U
6. Intel Celeron J3455E или Intel Celeron 3867U
7. Intel Celeron J3455E или Intel Celeron N4000

Комментарии

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