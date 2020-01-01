Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N5000 на 1.1 ГГц или Celeron N3060 с 2-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.