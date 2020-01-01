Intel Pentium Silver N5000 против Celeron N3350
Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N5000 на 1.1 ГГц или Celeron N3350 с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5000
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Pentium Silver N5000 +62%
170
105
Cinebench R20 (многоядерный)
Pentium Silver N5000 +185%
479
168
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Silver N5000 +45%
1141
788
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Silver N5000 +131%
2582
1119
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Silver N5000 +67%
444
266
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Silver N5000 +191%
1291
444
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 декабря 2017
|30 августа 2016
|Цена в момент релиза
|161 долларов
|107 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Gemini Lake
|Apollo Lake
|Номер модели
|N5000
|N3350
|Сокет
|BGA-1090
|BGA-1296
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 605
|Intel HD Graphics 500
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|1.1 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|2.4 ГГц
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|4МБ (на ядро)
|2МБ (на ядро)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|8 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N5000
|Сайт Intel Celeron N3350
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|6
|Набор инструкций
|SSE4.2
|-
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