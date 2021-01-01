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Intel Pentium Silver N5000 против Celeron N3350E

Intel Pentium Silver N5000
VS
Intel Celeron N3350E
Intel Pentium Silver N5000
Intel Celeron N3350E

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N5000 на 1.1 ГГц или Celeron N3350E с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N3350E and N5000
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5000
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 605: 0.23 vs 0.12 терафлопс
Причины выбрать Intel Celeron N3350E
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N5000 и Celeron N3350E

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 декабря 2017 22 июля 2019
Цена в момент релиза 161 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Gemini Lake Apollo Lake
Номер модели N5000 N3350E
Сокет BGA-1090 BGA-1296
Интегрированная графика UHD Graphics 605 HD Graphics 500

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 2
Частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 2.4 ГГц
Множитель 0x 0x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 4МБ (на ядро) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 605 Intel HD Graphics 500
Частота GPU 200 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 800 МГц 650 МГц
Шейдерные блоки 144 96
TMUs 18 12
ROPs 3 2
Вычислительные блоки 18 12
TGP 5 Вт 6 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 30 Гц 3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Silver N5000 +92%
0.23 терафлопс
Celeron N3350E
0.12 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N5000 Сайт Intel Celeron N3350E
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 6 6
Набор инструкций SSE4.2 -

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Конкуренты

1. AMD Ryzen 3 2200U или Intel Pentium Silver N5000
2. Intel Core i3 8130U или Pentium Silver N5000
3. Intel Pentium Gold 5405U или Silver N5000
4. Intel Core i3 6006U или Pentium Silver N5000
5. Intel Pentium N4200 или Silver N5000
6. Intel Pentium N4200 или Celeron N3350E
7. Intel Celeron N4020 или Celeron N3350E

Комментарии

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