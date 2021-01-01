Intel Pentium Silver N5000 против Celeron N3350E
Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N5000 на 1.1 ГГц или Celeron N3350E с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5000
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 605: 0.23 vs 0.12 терафлопс
Причины выбрать Intel Celeron N3350E
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Pentium Silver N5000 +36%
437
322
Cinebench R23 (многоядерный)
Pentium Silver N5000 +391%
1218
248
Passmark CPU (одноядерный)
1139
Passmark CPU (многоядерный)
2580
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
1255
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 декабря 2017
|22 июля 2019
|Цена в момент релиза
|161 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Gemini Lake
|Apollo Lake
|Номер модели
|N5000
|N3350E
|Сокет
|BGA-1090
|BGA-1296
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 605
|HD Graphics 500
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|1.1 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|2.4 ГГц
|Множитель
|0x
|0x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|4МБ (на ядро)
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 605
|Intel HD Graphics 500
|Частота GPU
|200 МГц
|200 МГц
|Boost частота GPU
|800 МГц
|650 МГц
|Шейдерные блоки
|144
|96
|TMUs
|18
|12
|ROPs
|3
|2
|Вычислительные блоки
|18
|12
|TGP
|5 Вт
|6 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 30 Гц
|3840x2160 - 30 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|8 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N5000
|Сайт Intel Celeron N3350E
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|6
|Набор инструкций
|SSE4.2
|-
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