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Intel Pentium Silver N5000 против Celeron N4500

Intel Pentium Silver N5000
VS
Intel Celeron N4500
Intel Pentium Silver N5000
Intel Celeron N4500

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N5000 на 1.1 ГГц или Celeron N4500 с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4500 and N5000
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5000
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Celeron N4500
  • Появился на 3 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2933
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 620 и 444 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N5000 и Celeron N4500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 декабря 2017 11 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Gemini Lake Jasper Lake
Номер модели N5000 N4500
Сокет BGA-1090 BGA-1338
Интегрированная графика UHD Graphics 605 UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 2
Частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 11x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 4МБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня - 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 605 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Частота GPU 200 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 800 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки 144 256
TMUs 18 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 18 16
TGP 5 Вт 6 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 30 Гц -
iGPU FLOPS
Pentium Silver N5000
0.23 терафлопс
Celeron N4500 +4%
0.24 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-2933
Макс. размер 8 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N5000 Сайт Intel Celeron N4500
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 6 12
Расширенные инструкции SSE4.2 -

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Комментарии

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