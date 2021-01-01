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Intel Pentium Silver N5000 против Celeron N5100

Intel Pentium Silver N5000
VS
Intel Celeron N5100
Intel Pentium Silver N5000
Intel Celeron N5100

Что лучше: Intel Pentium Silver N5000 на 1.1 ГГц или Celeron N5100 на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N5100 and N5000
Причины выбрать Intel Celeron N5100
  • Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Поддерживает до 16 ГБ DDR4-2666
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 42% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 622 и 438 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N5000 и Celeron N5100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 декабря 2017 11 января 2021
Цена в момент релиза 161 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Gemini Lake Jasper Lake
Номер модели N5000 N5100
Сокет BGA-1090 BGA-1338
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 605 Intel UHD Graphics 24 EUs

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Множитель - 11x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 4МБ (на ядро) 378КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-2666, LPDDR4x-2933
Макс. размер 8 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N5000 Сайт Intel Celeron N5100
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 6 8
Набор инструкций SSE4.2 -

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Конкуренты

1. Ryzen 3 2200U и Pentium Silver N5000
2. Core i3 8130U и Pentium Silver N5000
3. Pentium Gold 5405U и Pentium Silver N5000
4. Core i3 6006U и Pentium Silver N5000
5. Pentium N4200 и Pentium Silver N5000
6. Pentium Silver N6000 и Celeron N5100

Комментарии

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