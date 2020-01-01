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Intel Pentium Silver N5000 против Core i3 1005G1

Intel Pentium Silver N5000
Intel Pentium Silver N5000
VS
Intel Core i3 1005G1
Intel Core i3 1005G1

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N5000 на 1.1 ГГц или Core i3 1005G1 с 2-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1005G1 and N5000
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5000
  • На 60% ниже чем у Core i3 1005G1 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N5000 и Core i3 1005G1

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 декабря 2017 1 августа 2019
Цена в момент релиза 161 долларов 281 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Gemini Lake Ice Lake
Номер модели N5000 i3-1005G1
Сокет BGA-1090 BGA-1526
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 605 Intel UHD Graphics G1

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.4 ГГц
Множитель - 12x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 4МБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 8 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N5000 Сайт Intel Core i3 1005G1
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 6 -
Набор инструкций SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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