Intel Pentium Silver N5000 против Core i3 10110Y
Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N5000 на 1.1 ГГц или Core i3 10110Y с 2-ядрами на 1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5000
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 14% ниже чем у Core i3 10110Y пиковое энергопотребление – 6 vs 7 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 10110Y
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 16 ГБ LPDDR3-2133
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
1160
Core i3 10110Y +95%
2259
Passmark CPU (многоядерный)
2600
Core i3 10110Y +42%
3697
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 10110Y +124%
1007
Geekbench 5 (многоядерный)
1297
Core i3 10110Y +31%
1698
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 декабря 2017
|21 августа 2019
|Цена в момент релиза
|161 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Gemini Lake
|Amber Lake Y
|Номер модели
|N5000
|i3-10110Y
|Сокет
|BGA-1090
|BGA-1377
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 605
|Intel UHD Graphics
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|10x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|4МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|7 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|LPDDR3-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|8 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|33.33 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N5000
|Сайт Intel Core i3 10110Y
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|10
|Набор инструкций
|SSE4.2
|SSE4.1
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1