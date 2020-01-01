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Intel Pentium Silver N5000 против Core i3 10110Y

Intel Pentium Silver N5000
Intel Pentium Silver N5000
VS
Intel Core i3 10110Y
Intel Core i3 10110Y

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N5000 на 1.1 ГГц или Core i3 10110Y с 2-ядрами на 1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10110Y and N5000
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5000
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 14% ниже чем у Core i3 10110Y пиковое энергопотребление – 6 vs 7 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 10110Y
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 16 ГБ LPDDR3-2133
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N5000 и Core i3 10110Y

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 декабря 2017 21 августа 2019
Цена в момент релиза 161 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Gemini Lake Amber Lake Y
Номер модели N5000 i3-10110Y
Сокет BGA-1090 BGA-1377
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 605 Intel UHD Graphics

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 10x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 4МБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 7 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 LPDDR3-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 8 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 33.33 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N5000 Сайт Intel Core i3 10110Y
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 6 10
Набор инструкций SSE4.2 SSE4.1

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Конкуренты

1. Intel Pentium Silver N5000 или AMD Ryzen 3 3200U
2. Intel Pentium Silver N5000 или Intel Core i3 7020U
3. Intel Pentium Silver N5000 или Intel Core i3 1005G1
4. Intel Pentium Silver N5000 или Intel Core i3 5005U
5. Intel Pentium Silver N5000 или Intel Pentium Gold 4417U
6. Intel Core i3 10110Y или Intel Core i3 8100

Комментарии

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