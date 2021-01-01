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Intel Pentium Silver N5000 против Core i3 1110G4

Intel Pentium Silver N5000
VS
Intel Core i3 1110G4
Intel Pentium Silver N5000
Intel Core i3 1110G4

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N5000 на 1.1 ГГц или Core i3 1110G4 с 2-ядрами на 1.5-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1110G4 and N5000
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5000
  • На 60% ниже чем у Core i3 1110G4 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
  • Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 32 ГБ LPDDR4x-4267
  • В 3 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1323 и 435 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N5000 и Core i3 1110G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 декабря 2017 2 сентября 2020
Цена в момент релиза 161 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Gemini Lake Tiger Lake UP4
Номер модели N5000 i3-1110G4
Сокет BGA-1090 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 605 Intel UHD Graphics Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 1.5-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.9 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 25x
Скорость шины - 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 4МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 7-15 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 LPDDR4x-4267
Макс. размер 8 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N5000 Сайт Intel Core i3 1110G4
Версия PCI Express 2.0 4.0
Макс. PCI Express линий 6 16
Набор инструкций SSE4.2 -

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Комментарии

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