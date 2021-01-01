Intel Pentium Silver N5000 против Core i3 1110G4
Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N5000 на 1.1 ГГц или Core i3 1110G4 с 2-ядрами на 1.5-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5000
- На 60% ниже чем у Core i3 1110G4 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
- Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 32 ГБ LPDDR4x-4267
- В 3 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1323 и 435 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
1172
Passmark CPU (многоядерный)
2662
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1110G4 +200%
1323
Geekbench 5 (многоядерный)
1203
Core i3 1110G4 +87%
2250
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 декабря 2017
|2 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|161 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Gemini Lake
|Tiger Lake UP4
|Номер модели
|N5000
|i3-1110G4
|Сокет
|BGA-1090
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 605
|Intel UHD Graphics Xe Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|1.5-2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.9 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|25x
|Скорость шины
|-
|2 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|4МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|7-15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|8 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N5000
|Сайт Intel Core i3 1110G4
|Версия PCI Express
|2.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|16
|Набор инструкций
|SSE4.2
|-
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