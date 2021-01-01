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Intel Pentium Silver N5000 против Core i3 1115G4

Intel Pentium Silver N5000
VS
Intel Core i3 1115G4
Intel Pentium Silver N5000
Intel Core i3 1115G4

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N5000 на 1.1 ГГц или Core i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1115G4 and N5000
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5000
  • На 79% ниже чем у Core i3 1115G4 пиковое энергопотребление – 6 vs 28 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4: 0.84 vs 0.23 терафлопс
  • В 2.8 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1232 и 441 балл
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N5000 и Core i3 1115G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 декабря 2017 2 сентября 2020
Цена в момент релиза 161 долларов 281 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Gemini Lake Tiger Lake UP3
Номер модели N5000 i3-1115G4
Сокет BGA-1090 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 605 Iris Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.1 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 17-30x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 4МБ (на ядро) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 605 Intel Iris Xe Graphics G4
Частота GPU 200 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 800 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 144 384
TMUs 18 24
ROPs 3 12
Вычислительные блоки 18 48
TGP 5 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 30 Гц -
iGPU FLOPS
Pentium Silver N5000
0.23 терафлопс
Core i3 1115G4 +265%
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 8 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N5000 Сайт Intel Core i3 1115G4
Версия PCI Express 2.0 4.0
Макс. PCI Express линий 6 16
Набор инструкций SSE4.2 -

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Комментарии

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