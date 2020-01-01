Intel Pentium Silver N5000 против Core i3 6006U
Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N5000 на 1.1 ГГц или Core i3 6006U с 2-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5000
- На 60% ниже чем у Core i3 6006U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i3 6006U
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2133
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
1141
Core i3 6006U +2%
1164
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Silver N5000 +15%
2582
2255
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 6006U +7%
473
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Silver N5000 +16%
1291
1113
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 декабря 2017
|1 ноября 2016
|Цена в момент релиза
|161 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Gemini Lake
|Skylake
|Номер модели
|N5000
|i3-6006U
|Сокет
|BGA-1090
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 605
|Intel HD Graphics 520
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|2 ГГц
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|4МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|1.7 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|Макс. размер
|8 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N5000
|Сайт Intel Core i3 6006U
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|12
|Набор инструкций
|SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3
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