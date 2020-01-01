Intel Pentium Silver N5000 против Core i3 6100
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Pentium Silver N5000 на 1.1 ГГц или десктопный Core i3 6100 с 2-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5000
- На 88% ниже чем у Core i3 6100 пиковое энергопотребление – 6 vs 51 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i3 6100
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2133
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i3 6100 +113%
362
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 6100 +90%
908
Passmark CPU (одноядерный)
1141
Core i3 6100 +95%
2220
Passmark CPU (многоядерный)
2582
Core i3 6100 +59%
4095
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 6100 +108%
923
Geekbench 5 (многоядерный)
1291
Core i3 6100 +63%
2106
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 декабря 2017
|1 сентября 2015
|Цена в момент релиза
|161 долларов
|117 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Gemini Lake
|Skylake
|Номер модели
|N5000
|i3-6100
|Сокет
|BGA-1090
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 605
|Intel HD Graphics 530
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|37x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|4МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|51 Вт
|Критическая температура
|105°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|8 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N5000
|Сайт Intel Core i3 6100
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|16
|Набор инструкций
|SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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