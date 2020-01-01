Intel Pentium Silver N5000 против Core i5 1035G1
Что лучше: Intel Pentium Silver N5000 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Core i5 1035G1 на 1 ГГц (c Turbo Boost до 3.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5000
- На 60% ниже чем у Core i5 1035G1 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 1035G1 +150%
425
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 1035G1 +185%
1365
Passmark CPU (одноядерный)
1141
Core i5 1035G1 +107%
2362
Passmark CPU (многоядерный)
2582
Core i5 1035G1 +207%
7923
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1035G1 +163%
1166
Geekbench 5 (многоядерный)
1291
Core i5 1035G1 +178%
3592
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 декабря 2017
|1 августа 2019
|Цена в момент релиза
|161 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Gemini Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|N5000
|i5-1035G1
|Сокет
|BGA-1090
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 605
|Intel UHD Graphics G1
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|1.1 ГГц
|1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.6 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|10x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|4МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|8 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N5000
|Сайт Intel Core i5 1035G1
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|-
|Набор инструкций
|SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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