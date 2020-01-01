Intel Pentium Silver N5000 против Core i5 1035G4
Что лучше: Intel Pentium Silver N5000 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Core i5 1035G4 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5000
- На 60% ниже чем у Core i5 1035G4 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 1035G4
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 1035G4 +142%
411
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 1035G4 +149%
1191
Passmark CPU (одноядерный)
1141
Core i5 1035G4 +104%
2325
Passmark CPU (многоядерный)
2582
Core i5 1035G4 +212%
8052
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1035G4 +163%
1166
Geekbench 5 (многоядерный)
1291
Core i5 1035G4 +203%
3910
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 декабря 2017
|1 августа 2019
|Цена в момент релиза
|161 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Gemini Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|N5000
|i5-1035G4
|Сокет
|BGA-1090
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 605
|Intel Iris Plus Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|1.1 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.7 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|11x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|4МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|Макс. размер
|8 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|55.63 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N5000
|Сайт Intel Core i5 1035G4
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|-
|Набор инструкций
|SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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