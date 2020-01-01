Что лучше: Intel Pentium Silver N5000 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Core i5 1135G7 на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.