Intel Pentium Silver N5000 против Core i5 1135G7
Что лучше: Intel Pentium Silver N5000 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Core i5 1135G7 на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5000
- На 60% ниже чем у Core i5 1135G7 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
- Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +197%
505
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +314%
1984
Passmark CPU (одноядерный)
1141
Core i5 1135G7 +155%
2905
Passmark CPU (многоядерный)
2582
Core i5 1135G7 +302%
10379
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +207%
1361
Geekbench 5 (многоядерный)
1291
Core i5 1135G7 +292%
5063
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 декабря 2017
|2 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|161 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Gemini Lake
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|N5000
|i7-1135G7
|Сокет
|BGA-1090
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 605
|Iris Xe Graphics G7 80EU
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|1.1 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.2 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|24x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|4МБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|Макс. размер
|8 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N5000
|Сайт Intel Core i5 1135G7
|Версия PCI Express
|2.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|16
|Набор инструкций
|SSE4.2
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Intel Pentium Silver N5000 и AMD Ryzen 3 3200U
- Intel Pentium Silver N5000 и Intel Core i3 7020U
- Intel Pentium Silver N5000 и Intel Core i3 1005G1
- Intel Pentium Silver N5000 и Intel Core i3 5005U
- Intel Pentium Silver N5000 и Intel Pentium Gold 4417U
- Intel Core i5 1135G7 и AMD Ryzen 5 4500U
- Intel Core i5 1135G7 и Intel Core i5 1035G7