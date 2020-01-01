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Intel Pentium Silver N5000 против Gold 6405U

Intel Pentium Silver N5000
Intel Pentium Silver N5000
VS
Intel Pentium Gold 6405U
Intel Pentium Gold 6405U

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N5000 на 1.1 ГГц или Gold 6405U с 2-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6405U and N5000
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5000
  • На 60% ниже чем у Pentium Gold 6405U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Pentium Gold 6405U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N5000 и Gold 6405U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 декабря 2017 1 октября 2019
Цена в момент релиза 161 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Gemini Lake Comet Lake
Номер модели N5000 6405U
Сокет BGA-1090 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 605 Intel UHD Graphics

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 2.4 ГГц
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 4МБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня - 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет -

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 8 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N5000 Сайт Intel Pentium Gold 6405U
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 6 12
Набор инструкций SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2

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Комментарии

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