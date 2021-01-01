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Intel Pentium Silver N5000 против Gold 7505

Intel Pentium Silver N5000
VS
Intel Pentium Gold 7505
Intel Pentium Silver N5000
Intel Pentium Gold 7505

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N5000 на 1.1 ГГц или Gold 7505 с 2-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7505 and N5000
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5000
  • На 60% ниже чем у Pentium Gold 7505 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 2 года и 11 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48: 0.84 vs 0.23 терафлопс
  • В 2.4 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1065 и 441 балл
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N5000 и Gold 7505

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 декабря 2017 17 октября 2020
Цена в момент релиза 161 долларов 161 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Gemini Lake Tiger Lake
Номер модели N5000 7505
Сокет BGA-1090 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 605 UHD Graphics Xe G4 48

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 20x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 4МБ (на ядро) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 605 Intel UHD Graphics Xe G4 48
Частота GPU 200 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 800 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 144 384
TMUs 18 24
ROPs 3 12
Вычислительные блоки 18 48
TGP 5 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 30 Гц -
iGPU FLOPS
Pentium Silver N5000
0.23 терафлопс
Pentium Gold 7505 +265%
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-3200, LPDDR4x-3733
Макс. размер 8 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N5000 Сайт Intel Pentium Gold 7505
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 6 -
Набор инструкций SSE4.2 -

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Комментарии

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