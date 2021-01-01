Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N5000 на 1.1 ГГц или Gold 7505 с 2-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.