Intel Pentium Silver N5000 против Pentium N3700
Что лучше: Intel Pentium Silver N5000 на 1.1 ГГц или Pentium N3700 на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5000
- Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
- Более чем на 15 °C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Silver N5000 +77%
1141
646
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Silver N5000 +97%
2582
1308
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Silver N5000 +97%
444
225
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Silver N5000 +72%
1291
749
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 декабря 2017
|30 марта 2015
|Цена в момент релиза
|161 долларов
|161 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Gemini Lake
|Braswell
|Номер модели
|N5000
|N3700
|Сокет
|BGA-1090
|BGA-1170
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 605
|ntel HD Graphics
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|1.6 ГГц
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|4МБ (на ядро)
|2МБ (на ядро)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|105°C
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR3L-1600
|Макс. размер
|8 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|25.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N5000
|Сайт Intel Pentium N3700
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|4
|Набор инструкций
|SSE4.2
|-
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